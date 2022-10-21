На сервисах «Афиши» открылась продажа билетов в кинотеатры сети «Каро»

На сайте и в приложении «Афиши» открылась продажа билетов на кинопоказы и другие мероприятия сети «Каро». Также сервис доступен в приложении «Салют», рассказали «Афише Daily» представители компаний.
В «Салюте» виртуальные ассистенты Сбер, Джой и Афина помогут найти билеты и расписание сеансов. Для этого им нужно оставить запрос «Билет на фильм в Каро» или «Афиша кинотеатров Каро».
Приложения покажет постеры кинокартин и перечень кинотеатров, где они доступны для просмотра. После выбора сеанса пользователи смогут оплатить билеты и получить QR-код — его необходимо отсканировать перед входом в зал.
«Пользователям „Афиши“ становится доступно все больше развлечений в одной точке входа. Ранее мы подключили к платформе театры и музеи, теперь рады сообщить о партнерстве с одной из крупнейших в России сетей кинотеатров», — сказал директор «Афиши» Илья Альтшуллер.
Он напомнил, что на площадках «Каро», помимо киносеансов, регулярно проходят спецпоказы, фестивали и премьеры фильмов. Билеты на все эти события в Москве, Подмосковье, Петербурге, Екатеринбурге, Калининграде, Новосибирске, Самаре, Сургуте и Тюмени также можно найти на «Афише».