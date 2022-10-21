Экс первую ракетку мира Симону Халеп отстранили от соревнований из‑за допинга

Бывшую первую ракетку мира, румынскую теннисистку Симону Халеп отстранили от соревнований за нарушение антидопинговых правил. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу Международного агентства по обеспечению честности в теннисе (ITIA).

Ведомство обнаружило в допинг-пробе спортсменки, взятой на Открытом чемпионате США в этом году, роксадустат. Халеп запросила вскрытие пробы B, однако ее анализ только подтвердил результат первой пробы.

Теперь Халеп временно отстранена от турниров. Впрочем, 15 сентября она уже объявила о досрочном завершении сезона, сославшись на необходимость восстановиться после ринопластики.

Теннисистка отметила, что в феврале 2022 года подумывала о завершении профессиональной карьеры и чувствовала недостаток уверенности в своих силах. Тем не менее затем Халеп удалось выиграть два титула и вернуться в топ-10 мирового рейтинга.

В данный момент она находится на девятой строчке рейтинга Женской теннисной ассоциации (WTA). Возглавляла этот рейтинг она в 2017 году — тогда же Халеп вышла в финал Открытого чемпионата Франции. А в 2018 году Халеп выиграла этот турнир.