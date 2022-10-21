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Историческая драма «Корсаж» Мари Кройцер вышла в российский прокат
Денис Ламехов
Сегодня в 17:37

В российских кинотеатрах вышла историческая драма «Корсаж» австрийской кинематографистки Мари Кройцер. Об этом «Афише Daily» сообщили организаторы проката.

Главная героиня — императрица Елизавета Австрийская (по прозвищу Сиси), которая славится своей красотой и стилем. В Рождество 1877 года ей исполняется 40 лет, и по традиции теперь она официально считается стареющей женщиной. Чтобы сохранить свой блистательный образ, Елизавета начинает хитроумную борьбу.

В сентябре «Афиша Daily» эксклюзивно публиковала трейлер картины.

Премьера фильма состоялась на Каннском кинофестивале в 2022 году. Вики Крипс, исполнившая главную роль, получила там награду как лучшая актриса в секции «Особый взгляд». На Лондонском кинофестивале картина победила в номинации «Лучший фильм». Билеты на «Корсаж» — на «Афише».

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