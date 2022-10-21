Тейлор Свифт представила альбом «Midnights». И серию музыкальных фильмов

Американская певица Тейлор Свифт выпустила десятый студийный альбом «Midnights». Большинство из 13 треков на нем были написаны в сотрудничестве с давним соавтором артистки Джеком Антоноффом в Бруклине, а также в студии Electric Lady Studios в Гринвич-Виллидж.

В записи помогли актриса Зои Кравиц, Марк Энтони Спирс, Джахан Свит и Сэм Дью. Сама Свифт охарактеризовала пластинку как «историю о 13 бессонных ночах, разбросанных по всей моей жизни».

Всего через несколько часов после премьеры певица выложила расширенную версию альбома — «Midnights (3am Edition)» — с 7 новыми треками на борту.

Вместе с релизом певица представила серию «музыкальных фильмов», в которых приняли участие Лора Дерн, сестры Хаим и другие. Первая часть серии — видео на трек «Anti-Hero» — уже доступна на ютьюб-канале артистки.