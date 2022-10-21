В издательстве Corpus выйдет книга Владимира Набокова «Поэмы 1918–1947. Жалобная песнь Супермена»

Издательство Corpus сдало в печать книгу Владимира Набокова «Поэмы 1918–1947. Жалобная песнь Супермена». Об этом говорится в телеграм-канале «Издательство Corpus».

Скоро на сайте издательства появится страница книги и предзаказ. Сборник поэм войдет в серию «Набоковский корпус».

В книге впервые на бумаге будет издано стихотворение Набокова про супермена «The Man of To-Morrow’s Lament» (в российском переводе «Жалобная песнь супермена»). Его в прошлом году в библиотеке редких книг Йельского университета обнаружил литературовед Андрей Бабиков.

Вдохновением для написания стихотворения послужило увлечение сына Набокова Дмитрия комиксами про человека из стали. А конкретнее — обложка майского выпуска комикса 1942 года. Писатель даже позаимствовал реплику Лоис с обложки «О, Кларк, разве он не замечательный?!», сохранив при этом знаки препинания.

«Афиша Daily» первой опубликовала российский перевод стихотворения, сделанный Андреем Бабиковым, и его комментарий о том, как он совершил находку.