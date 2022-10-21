«Три дня дождя» выпустили альбом «Байполар» о переживаниях, страхах и чувстве вины

Российская рок-группа «Три дня дождя» представила новый альбом «Байполар». Послушать его можно эксклюзивно на цифровой платформе «VK Музыка».

На пластинку попали 13 треков. В их числе фиты с Брутто (трек «Бежим»), Лали («Смыслы»), Lyriq («Незаметно»), Zivert («Выдыхай»), «Тринадцать карат» («Мама, мне страшно»).

«Тревожный, крепкий, честный и мелодичный — такой мой третий альбом. Изначально я хотел назвать его „Мрак“, но он не отличается однополярностью, поэтому перед вами „Bipolar“ („Байполар“). Альбом в первую очередь о человеке, его переживаниях, страхах, любви, чувстве вины и вере», — рассказывает о релизе фротнмен группы Глеб Викторов.

Глеб Викторов отвечал за тексты и звук, с последним ему помогали Lyriq и Slem. Авторы обложки — Даша Костина и Леонид Холодионов.