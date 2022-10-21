Комитет Думы по обороне: почти 10 тыс. мобилизованных вернули домой

Порядка 10 тыс. мобилизованных в России были возвращены домой «по различным причинам», заявил председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. Его цитирует ТАСС.

Как отмечает агентство, Картаполов отвечал на вопрос о мобилизованных по ошибке. Он добавил: «Безусловно, если такие случаи есть, по ним проводится разбирательство, и, конечно, человека будут возвращать».

Ранее среди тех, кого мобилизовали, оказывались студенты колледжей и вузов, россияне, которых нельзя призвать по медицинским показаниям, а также те, кто работает на предприятиях оборонно-промышленного комплекса и имеет бронь. Об этом заявлял губернатор Омской области Александр Бурков.

Глава Якутии Айсен Николаев сообщал: «Есть случаи мобилизации граждан, которые не должны призываться. Например, случаи призыва многодетных отцов, у которых четверо и более детей до 16 лет».

О жалобах на ошибки при мобилизации также рассказывали в правительстве Магаданской области. О подобных случаях сообщалось так: «Это люди, не служившие в армии, не имеющие нужные военные учетные специальности, ограниченно годные по здоровью или по возрасту находятся в отставке».

21 сентября Владимир Путин подписал указ о проведении в России частичной мобилизации. По его словам, призыву подлежат только граждане, находящиеся в запасе, а в первую очередь на фронт отправят тех, кто проходил военную службу.

Глава Минобороны Сергей Шойгу заявил, что призвать планируют 300 тыс. резервистов. Согласно официальным разъяснениям Министерства обороны, один из основных факторов при мобилизации — наличие у граждан, призываемых из запаса, боевого опыта. Подлежат призыву рядовые и сержанты до 35 лет, младшие офицеры до 50 лет, старшие — до 55 лет.