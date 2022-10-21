РБК: россияне столкнулись с проблемами при открытии карт в Турции

Россияне столкнулись с проблемами при оформлении карт в Турции: местные банки не справляются с потоком российских граждан и вместо прямого отказа выдвигают дополнительные требования для открытия счета. Об этом РБК рассказал один из россиян и подтвердили посредники, которые помогают оформить карты.

Собеседник издания посетил более 15 отделений различных турецких банков, прежде чем открыл счет в одном из них. Многие отделения требовали разрешение на работу в Турции, в других заявляли, что не открывают счета иностранцам. Один банк запросил заградительный депозит в размере 5 тыс. долларов (порядка 300 тыс. рублей), еще один — безвозвратную комиссию в размере 2 тыс. лир (около 6,6 тыс. рублей).

Наиболее лояльно из крупных банков к потенциальному клиенту из России отнеслись в Denizbank (карту выпускают при внесении депозита в размере 10 тыс. лир, или порядка 33 тыс. рублей в месяц), пишет РБК. В нескольких отделениях Denizbank наблюдались и наиболее существенные очереди из россиян.

Многие из граждан России пользуются услугами посредников, которые сопровождают процесс открытия счета и взаимодействуют с персоналом отделений. Без их участия процесс может затянуться из‑за языкового барьера и незнания местных законов. Такие услуги могут стоить около 150–200 долларов (порядка 9–12 тыс. рублей).

Неназванный посредник заявил, что требования дополнительных документов и заградительных депозитов участились после 21 сентября. «После объявления в России частичной мобилизации число приезжающих в Турцию и пытающихся открыть карту россиян выросло в разы. Из‑за усталости не все банковские работники хотят обслуживать россиян», — добавил он.

Это подтверждает банковский посредник Елена Чернышова, которая помогает гражданам России открывать счета в Vakıfbank, Ziraat Bankası и Denizbank в Стамбуле и Анталье. Ситуацию с банками в Анталье она описывает так: «Если человек обратится в банк самостоятельно, то с высокой долей вероятности ему могут отказать в обслуживании. Но сотрудники турецких банков не могут прямо сказать „нет“, поэтому придумывают условия, на которые человек не согласится. Например, просят разместить депозит на неподъемную сумму».

При этом, по ее словам, банки в последнее время упростили открытие карт. Например, Denizbank часть процессов перенес в онлайн, тем самым сократив время на оформление, а Vakıfbank и Ziraat Bankası понизили размер обязательного депозита, который нужно положить на новый счет.