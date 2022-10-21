Индонезия готова организовать встречу Путина и Байдена

Власти Индонезии выразили готовность организовать встречу Владимира Путина и Джо Байдена, если российский президент прибудет на саммит G20. Об этом РИА «Новости» сообщил посол Индонезии в Москве Хосе Антонио Морато Таварес.

«Мы уже делали подобное ранее. Например, во время конфликта в Камбодже Индонезия устраивала в Джакарте неофициальные встречи лидеров Вьетнама и Камбоджи, между которыми в то время были разногласия. Они начали с коктейлей, но развитию отношений был дан толчок. Мы не обещаем, что это немедленно что‑то решит, но простое общение [лидеров] друг с другом может помочь продвижению обсуждений», — сказал посол.

Он отметил, что президент Индонезии Джоко Видодо лично приезжал в Москву, чтобы пригласить Путина к участию в саммите. Решение об участии Россия пока не озвучила.

«Россия как член G20 так же важна, как и любая другая страна или союз. Более того, Индонезия не имеет права отзывать приглашения — но мы имеем исключительное право приглашать дополнительных участников как принимающая страна», — заключил Таварес.