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«Ведомости»: сеть Uniqlo приступила к окончательному закрытию магазинов в России
Денис Ламехов
Сегодня в 10:07

Японская сеть магазинов одежды Uniqlo приступила к окончательному закрытию российских торговых точек, пишут «Ведомости» со ссылкой на персонал компании и источники на рынке торговой недвижимости. Ранее работа магазинов была приостановлена.

Один из ее сотрудников сообщил, что руководство вызвало менеджеров в некоторые из точек, чтобы убрать с витрин товары и подготовить их к вывозу. Ему не известно точное число магазинов, которые планируется сократить. В марте их было 50, а в конце сентября стало 48, отмечают «Ведомости», ссылаясь на данные сайта Uniqlo.

По информации консалтингового агентства Core.XP, пока сокращения идут в основном в регионах. Товарные запасы компания, скорее всего, перевезет на хранение во флагманские магазины, а также в те торговые точки, где невозможно быстро расторгнуть договоры аренды, добавили в агентстве.

После 24 февраля, когда зарубежные компании начали массово уходить из России, исполнительный директор владеющего Uniqlo фешен-холдинга Fast Retailing Тадаси Янаи заявил, что бренд продолжит работать в стране. Однако спустя несколько дней Uniqlo приостановил деятельность на российском рынке. Вчера, 20 октября, стало известно, что одежда бренда появилась на торговой площадке Lamoda — об этом сообщила пресс-служба Uniqlo.

Глобальная выручка Fast Retailing по итогам первой половины 2022 финансового года (этот период у компании закончился 28 февраля) составила 1,22 трлн йен, или 9,7 млрд долларов по тогдашнему курсу. В отчетности Россия входит в группу Северной Америки и Европы. Вместе с ней к этой категории относятся США, Канада, Великобритания, Франция, Германия, Бельгия, Испания, Швеция, Нидерланды, Дания и Италия. Доля всей этой группы в глобальной выручке — 8,4%, или 814,8 млн долларов. Отдельных данных по России компания не приводит.

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