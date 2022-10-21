«Ведомости»: сеть Uniqlo приступила к окончательному закрытию магазинов в России

Японская сеть магазинов одежды Uniqlo приступила к окончательному закрытию российских торговых точек, пишут «Ведомости» со ссылкой на персонал компании и источники на рынке торговой недвижимости. Ранее работа магазинов была приостановлена.

Один из ее сотрудников сообщил, что руководство вызвало менеджеров в некоторые из точек, чтобы убрать с витрин товары и подготовить их к вывозу. Ему не известно точное число магазинов, которые планируется сократить. В марте их было 50, а в конце сентября стало 48, отмечают «Ведомости», ссылаясь на данные сайта Uniqlo.

По информации консалтингового агентства Core.XP, пока сокращения идут в основном в регионах. Товарные запасы компания, скорее всего, перевезет на хранение во флагманские магазины, а также в те торговые точки, где невозможно быстро расторгнуть договоры аренды, добавили в агентстве.

После 24 февраля, когда зарубежные компании начали массово уходить из России, исполнительный директор владеющего Uniqlo фешен-холдинга Fast Retailing Тадаси Янаи заявил, что бренд продолжит работать в стране. Однако спустя несколько дней Uniqlo приостановил деятельность на российском рынке. Вчера, 20 октября, стало известно, что одежда бренда появилась на торговой площадке Lamoda — об этом сообщила пресс-служба Uniqlo.