Голливудская актриса Анна Мэй Вонг станет первой азиаткой, которая появится на валюте США

Голливудская актриса Анна Мэй Вонг, известная по фильмам «Мистер Ву» и «Шанхайский экспресс», станет первой американской азиатского происхождения, которая появится на валюте США. Об этом сообщил The New Yourk Times.

Образ актрисы украсит монету номиналом 25 центов. На ней будет изображено лицо Вонг с характерной для нее челкой, опущенное на тыльную сторону ладони. Рядом появится имя кинозвезды. Планируется выпустить более 300 млн таких монет.

Монета с Вонг появится в серии «Американские женщины». Чести стать лицами национальной валюты также удостоились поэтесса Майя Энджелоу, астронавт Салли Райд, суфражистка Аделина Отеро-Уоррен и вождь племени чероки Вилма Мэнкиллер.

Монета с лицом Вонг отдаст дань уважения блестящей карьере актрисы, но и тем трудностям, с которыми ей пришлось столкнуться из‑за своей национальности. Вонг была дочерью китайских иммигрантов и родилась в Чайнатауне Лос-Анджелеса.

Она сыграла свою первую заметную роль в начале 1920-х годов, не достигнув еще совершеннолетия. Но всю свою профессиональную жизнь Вонг была вынуждена бороться со стереотипами об азиатских актерах и соответствующих им персонажах.

Вонг считалась одной из самых красивых женщин «золотого века» Голливуда, однако ее редко приглашали на главные роли из‑за происхождения. В те времена азиатская девушка не могла быть в романтических отношениях с американцем европейской внешности на экране.