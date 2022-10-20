Генпрокуратуру попросили проверить песню Веры Брежневой на экстремизм

Руководитель Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин попросил Генпрокуратуру проверить на экстремизм песню Веры Брежневой «Вышиванка». Об этом сообщил Life.

По мнению чиновника, трек может воспевать экстремистскую символику. Бородина смутили строки из песни «Вышивала девушка, вышивала, черную и красную нить укладывала. Ой, та черная ниточка — это страдание, а красная ниточка — это любовь».

«В песне, которую Вера Брежнева выбрала для возвращения на украинскую сцену, речь идет о вышивании рубашки для молодого человека нитками черного и красного цветов, что наводит на определенные ассоциации с флагом „Организации украинских националистов“*», — написал Бородин в своем письме к генпрокурору Игорю Краснову.

19 октября Вера Брежнева опубликовала свою версию популярной песни «Вышиванка», которую написал советский композитор Оскар Сандлер на стихи поэта Николая Сома. Она исполнила ее вместе с певицей Tayanna в современной аранжировке.

*«Организация украинских националистов» признана в России экстремистским объединением, его деятельность на территории страны запрещена.