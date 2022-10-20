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В российских школах введут модель по игре в лапту. Он войдет в курс «Физической культура»
Юлия Онодэра
Вчера в 23:14

В российских школах введут занятия по обучению игре в русскую народную командную игру лапту. Их внедрят в курс «Физическая культура». Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на Минопросвещения.

Модуль по игре в лапту появится в школах до конца 2022 года. В министерстве заявили, что дополнить школьную программу классами по лапте предложили учителя физкультуры.

«Учителя поблагодарили за внимание к учебной дисциплине, а также предложили сделать отдельный модель по национальному виду спорта — лапте. Министр поддержал эту инцииативу», — сказали в пресс-службе ведомства.

Помимо модуля по лапте, в программу обучения также войдут модули по плаванию, футболу, хоккею, регби, самбо, дзюдо и шахматам. В дальнейшем Минпросвещения разработает еще больше модулей.

Уже готовы планы по занятиям бадминтоном, фитнес-аэробикой, подвижным шахматам, триатлоном, флорболом и легкой атлетикой. В 2023 году будут подготовлены модули по скалолазанию, юиатлону, теннису и роллер-спорту.

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Минпросвещения России
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