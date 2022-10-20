Впервые Грин сыграл композицию в рамках своего сета на вечеринке Boiler Room в Нью-Йорке еще в 2018 году. На протяжении четырех лет фанаты Bonobo пытались идентифицировать ее в постах на реддите и комментариях на ютьюбе, но удалось это сделать только после официального релиза. Подобная судьба настигла и сингл «Linked», но тремя годами ранее.