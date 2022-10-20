Британский электронный музыкант Bonobo (настоящее имя — Саймон Грин), базирующийся в Лос-Анджелесе, выложил новый трек «Defender». Его можно послушать здесь.
Впервые Грин сыграл композицию в рамках своего сета на вечеринке Boiler Room в Нью-Йорке еще в 2018 году. На протяжении четырех лет фанаты Bonobo пытались идентифицировать ее в постах на реддите и комментариях на ютьюбе, но удалось это сделать только после официального релиза. Подобная судьба настигла и сингл «Linked», но тремя годами ранее.
Последняя к текущему моменту большая работа Bonobo «Fragments» увидела свет в январе 2022 года. На ней 12 треков, а среди приглашенных гостей — Joji и Джордан Ракей. Спустя девять месяцев был выпущен сингл «ATK». Всего Грин за более чем двадцатилетнюю музыкальную карьеру успел записать 7 студийных альбомов.