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Резиденты Comedy Club представят большую программу на «ЦСКА Арене»
Денис Ламехов
Сегодня в 18:10

29 октября резиденты Comedy Club представят большую программу на московской «ЦСКА Арене». Об этом «Афише Daily» рассказали организаторы.

Среди участников — Гарик Харламов, Демис Карибидис, Марина Кравец, Андрей Аверин, Зураб Матуа, Дмитрий Сорокин, группа USB, Женя Синяков, Иван Половинкин, Антон Иванов и Костя Бутусов. В программе — стендап, пародии, музыкальные номера и другие комедийные жанры.

«В наше непростое время юмор помогает преодолевать все невзгоды, смотреть на вещи проще и с улыбкой, сохранять оптимизм и верить в лучшее», — говорят в Comedy Club. Старт программы — в 19.00. Адрес «ЦСКА Арены»: улица Автозаводская, дом 23а. Билеты — на «Афише».

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Гарик ХарламовДемис КарибидисМарина КравецАндрей АверинЗураб МатуаДмитрий СорокинАнтон Иванов
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