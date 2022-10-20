У парка развлечений Universal Studios Japan обнаружили в кустах скелет пожилого мужчины

Возле парка развлечений Universal Studios Japan, расположенного в городе Осака, обнаружили скелет мужчины. Его нашел во время работы садовник комплекса, сообщила The Japan Times.

Скелет находился в кустах на территории, примыкающей к входу в парк. Изначально сотрудник Universal Studios обнаружил человеческий череп, а затем и кости, которые относятся к тому же телу.

После этого к парку приехали десять полицейских. Они обыскали окрестности парка с двумя собаками-ищейками и нашли недостающие части скелета. Помимо костей, в зоне парка находились брюки и мужской ремень.

Специалисты проанализировали найденные останки и пришли к выводу, что они принадлежали мужчине возрасте от 60 до 79 лет ростом около 158 см. Он умер предположительно два года назад.