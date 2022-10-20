У парка развлечений Universal Studios Japan обнаружили в кустах скелет пожилого мужчины

Возле парка развлечений Universal Studios Japan, расположенного в городе Осака, обнаружили скелет мужчины. Его нашел во время работы садовник комплекса, сообщила The Japan Times.
Скелет находился в кустах на территории, примыкающей к входу в парк. Изначально сотрудник Universal Studios обнаружил человеческий череп, а затем и кости, которые относятся к тому же телу.
После этого к парку приехали десять полицейских. Они обыскали окрестности парка с двумя собаками-ищейками и нашли недостающие части скелета. Помимо костей, в зоне парка находились брюки и мужской ремень.
Специалисты проанализировали найденные останки и пришли к выводу, что они принадлежали мужчине возрасте от 60 до 79 лет ростом около 158 см. Он умер предположительно два года назад.
Вскрытие не показало никаких повреждений костей, причина смерти мужчины остается неизвестной. Опознать умершего пока не удалось. В полиции надеются, что в идентификации его личности помогут найденные предметы одежды.