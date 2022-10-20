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Роспотребнадзор отменил ПЦР-тест на коронавирус для прибывающих в страну непривитых россиян
Денис Ламехов
Сегодня в 20:38

Роспотребнадзор отменил сдачу ПЦР-теста на коронавирус для непривитых граждан России, прибывающих из‑за рубежа. На соответствующее постановление обратили внимание «Ведомости».

Иностранные граждане и лица без гражданства должны заполнить анкеты прибывающего на территорию России. На фоне отмены обязательных тестов Роспотребнадзор расширяет практику выборочного тестирования на COVID-19 не только на аэропорты, но и на все пункты пропуска через границу.

Ранее российские граждане в течение 3 дней со дня прибытия на территорию страны должны были сдать ПЦР-тест на коронавирус. Это не касалось тех, кто был вакцинирован в течение последних 12 месяцев или перенес ковид в последние полгода.

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