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Warner Bros. выпустит NFT-версию фильма «Властелин Колец: Братство Кольца»
Юлия Онодэра
Сегодня в 18:06

Кинокомпания Warner Bros. выпустит NFT-версию фильма «Властелин Колец: Братство Кольца» — первой части трилогии Питера Джексона, основанной на романе Джона Рональда Руэла Толкина. Об этом сообщил Variety.

Токены выйдут в двух сериях — «Epic Edition» и «Mystery Edition». В зависимости от коллекции их можно будет приобрести за 100 или 30 долларов соответственно. NFT разработает блокчейн-компания Eluvio.

В продаже они появятся 21 октября. Для Warner Bros. выпуск NFT-коллекций станет первым экспериментом с цифровыми копиями кино. Специально для продажи токенов компания запустит отдельную платформу WB Movieverse.

Покупателям станут доступны 999 NFT-копий «Epic Edition» и еще 10 тыс. NFT-копий «Mystery Edition». Все лоты будут содержать расширенную версию картины в формате 4K UHD длительностью более 3,5 часов и 8 часов дополнительных материалов.

В будущем Warner Bros. намерена выпустить NFT и с другими своими фильмами. Предполагается, что на платформе WB Movieverse желающие смогут покупать токены, продавать, а также обмениваться ими.

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