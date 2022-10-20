Российско-украинская Team Spirit вылетела с The International

Киберспортивная команда Team Spirit, победившая на чемпионате мира по Dota 2 в прошлом году, вылетела с The International 2022. Об этом сообщает DTF.

Российско-украинский коллектив уступил индонезийской команде Boom Esports в первом раунде нижней сетки плей-офф. В итоге Team Spirit заняла 13–16-е место, за которое тем не менее положено минимум 254 тыс. долларов.

Ранее с турнира вылетела российская BetBoom Team, заняв 19–20-е место. Сейчас в главном мейджоре по Dota 2 не осталось ни одной команды из РФ или стран ближнего зарубежья.

За прошлогоднюю победу на The International участники Team Spirit получили 18 млн долларов. Недавно коллектив занял первое место в другом мейджоре по Dota 2 — PGL Arlington Major. Он принес киберспортсменам 200 тыс. долларов.

В составе Team Spirit выступают как россияне Ярослав Найденов (Miposhka), Магомед Халилов (Collapse) и Александр Хертек (TorontoTokyo), так и украинцы Мирослав Колпаков (Mira) и Илья Мулярчук (Yatoro). Также с Украины часть сотрудников компании.

После начала российской военной операции на Украине Team Spirit решила перенести офис из Москвы в Белград и остановить расширение в России. Это решение объяснили этическими и практическими причинами.