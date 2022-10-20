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«Хлебозавод № 9» запустил проект о неочевидных достопримечательностях Москвы
Денис Ламехов
Сегодня в 16:08

Команда пространства «Хлебозавод № 9» запустила онлайн-проект, посвященный неочевидным достопримечательностям Москвы. Об этом «Афише Daily» сообщили в пресс-службе организаторов.

Инициатива получила название «Вокруг „Хлебозавода“» и доступна по ссылке. Сейчас на сайте проекта 13 подборок с иллюстрациями, фактами и историями о локальных достопримечательностях. Первая глава проекта рассказывает историю Бутырского района — на его территории и расположен «Хлебозавод № 9».

«Как связан Лев Толстой с Бутырским районом? Каким окрестностям посвящал стихи Владимир Высоцкий? Какое отношение имеет мыльно-косметическая фабрика „Свобода“ к созданию парфюма Chanel № 5? О каком событии идет речь в романе Федора Достоевского „Бесы“? Где поблизости торговцы скрывались от налогов? Почему сырку „Дружба“ воздвигли собственный памятник?» — так анонсирует содержание первой главы команда проекта.

Среди других подборок — истории о Бутырском хуторе (о его существовании сейчас напоминают две Хуторские улицы и четыре переулка), старейшей в Москве трамвайной остановке, Соломенной сторожке и храме Рождества Пресвятой Богородицы в Крылатском.

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