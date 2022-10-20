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Онлайн-ритейлеры попросили ФАС проверить HeadHunter на предмет злоупотребления положением на рынке
Виктория Шанина
Сегодня в 11:56

Ассоциация компаний интернет-торговли (Wildberries, Ozon, «Яндекс.Маркет» и другие ритейлеры) пожаловалась в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) на ценовую политику сервиса вакансий HeadHunter. Об этом пишет «Коммерсант», который ознакомился с обращением.

АКИТ просит признать, что HeadHunter злоупотребил своим доминирующим положением на рынке, повысив цены на свои услуги. Например, с марта 2020 года стоимость публикации вакансии по стандартному тарифу (1000 объявлений в пакете) подорожала с 85 до 345 рублей, говорится в обращении.

В ассоциации поясняют, что HeadHunter — крупнейший рекрутинговый сервис в России, что поволяет ему влиять на ценообразование на своем рынке. АКИТ также требует от ФАС выдать предписание об устранении нарушений.

В ФАС «Коммерсанту» заявили, что жалоба пока не принята к рассмотрению.

Собеседник издания на рынке онлайн-торговли отметил, что HeadHunter предлагал урегулировать вопрос без вмешательства регулятора, однако эти попытки не принесли результатов.

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ФАС РоссииКоммерсант
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