РБК: замглавы Минтранса уволят из‑за взрыва на Крымском мосту

Замминистра транспорта Александр Суханов покинет пост из‑за взрыва на Крымском мосту. Об этом пишет РБК со ссылкой на источники, близкие к министерству.

Один из собеседников говорит, что об отставке могут объявить до конца недели, другой отмечает, что все может затянуться или «переиграться». В пресс-службе правительства и в Минтрансе не прокомментировали информацию.

Суханов стал замминистра транспорта в июле 2020 года, до этого он семь лет был заместителем руководителя Росавиации. В Минтрансе Суханов занимался в первую очередь вопросами безопасности транспортной отрасли и курировал деятельность ФГУП «Управление ведомственной охраны (УВО) Минтранса».

В январе 2017 года это предприятие стало исполнителем работ по транспортной безопасности Крымского моста. Перед ним, в частности, была поставлена задача по проектированию средств обеспечения безопасности и оснащению ими транспортного перехода через Керченский пролив.

Утром 8 октября на Крымском мосту подорвался грузовик. Это привело к возгоранию семи железнодорожных топливных цистерн, обрушились два пролета автомобильной части моста. В результате инцидента погибли четыре человека.

В российском СК заявили, что за взрывом стоят украинские спецслужбы. ФСБ назвала организатором диверсии главу военной разведки Украины Кирилла Буданова. По версии ведомства, взрывчатку доставляли из Одессы через Болгарию, Грузию и Армению. Восемь человек, подозреваемых в организации взрыва, задержаны — это пять россиян и три гражданина Украины и Армении.