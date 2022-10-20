«Ведомости»: Россию собирается покинуть первая западная фармкомпания

Финская Orion Pharma (OP) планирует закрыть свой российский офис до конца года. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на источники, знакомые с планами компании.

Если офис закроют, OP станет первой иностранной фармкомпанией, ушедшей из России. 17 октября замминистра здравоохранения Сергей Глаголев говорил, что ни один зарубежный игрок в отрасли не покинул страну.

Основной препарат Orion Pharma — метипред, который предназначен для лечения ревматоидного артрита. По данным аналитиков, на него приходится 82% от всех российских продаж препаратов с международным непатентованным наименованием «метилпреднизолон» в упаковках и порядка 84% — в денежном выражении.

Врач-ревматолог Александр Елонаков отмечает, что метилпреднизолон требуется десяткам тысяч пациентов. Он назначается для постоянного приема при большом числе заболеваний — от ревматоидного артрита и бронхиальной астмы до рака и гепатита.

У метипреда есть аналоги, например, препарат компании Pfizer солу-медрол, который сейчас в общих продажах метилпреднизолона в России занимает 12,5% в упаковках и около 11% в денежном выражении. По словам Елонакова, при дефиците лекарства пациенты также могут использовать преднизолон.

OP работает в России 15 лет. По данным DSM Group, она занимает 90 место в рейтинге крупнейших фармацевтических компаний. В прошлом году выручка российского подразделения OP составила 4,7 млрд рублей, а чистая прибыль — 121,6 млн.