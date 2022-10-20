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В Госдуму внесут законопроект о возврате мобилизованным денег за путевки и авиабилеты
Юлия Онодэра
Сегодня в 03:58

В Госдуму внесут законопроект о полном возврате мобилизованным гражданам денег за туристические путевки и авиабилеты, которыми они не смогли воспользоваться из‑за призыва. Об этом сообщил «Коммерсант».

Документ подготовили депутаты из фракций «Новые люди» и ЛДПР. Они предлагают разрешить мобилизованным расторгать туристические договоры и полностью возвращать деньги за планируемые поездки.

Депутаты считают, что отмена тура должна происходить во внесудебном порядке по инициативе туристов или пассажиров. Сейчас призванные на военную службу граждане могут вернуть лишь часть средств.

Предположительно законопроект будет внесен на рассмотрение Госдумой уже 20 октября. Среди его авторов числятся Сангаджи Тарбаев, Владислав Даванков, Ксения Горячева, Ярослав Нилов, Дмитрий Свищев и Станислав Наумов.

Ранее глава Ростуризма Зарина Догузова призывала туроператоров содействовать туристам, попавшим под частичную мобилизацию, и возвращать им стоимость туров «без удержания фактически понесенных расходов».

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теги
ГосдумаКоммерсантЛДПРРостуризм
люди
Ярослав НиловСангаджи ТарбаевВладислав ДаванковДмитрий СвищевСтанислав НаумовЗарина Догузова
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