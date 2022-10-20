Джаред Лето запустит собственный бренд косметики Twentynine Palms

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Американский актер и музыкант, фронтмен рок-группы 30 Seconds to Mars Джаред Лето запустит собственный бренд косметики. Он будет называться Twentynine Palms, сообщил Vogue.

Марка начнет выпускать гендерно-нейтральную уходовую косметику для лица, тела и волос. В линейке планируется 11 продуктов. О их точной стоимости пока неизвестно, однако крем для глаз будет стоить 97 долларов, сообщило издание.

«Я никогда по-настоящему не интересовался косметическими средствами. Но меня интересует идея заботы о себе самым естественным из возможных способов», — сказал Лето в интервью.

Артист назвал свой бренд именем города, находящегося у входа в национальный парк Джошуа-три, а в дизайне флаконов для новых средств вдохновлялся фиолетовым сумеречным небом пустыни Мохави.

Внутри этих флаконов, как пообещал Лето, ингредиенты, которые «должны быть невероятно стойкими». Среди них, например, — экстракт опунции, ретинол, керамиды, алоэ вера и примула вечерняя.

Созданием косметики занималась доктор химических наук Кейт Форбс, работавшая ранеев Aesop. Она отметила, что учла при создании продуктов стремление Лето к экологичной и естественной жизни.

Актер планирует развивать сотрудничество своего бренда с High Desert Test Sites, художественной резиденцией в долине Коачелла, а также бизнесами в области предметов для дома и дизайна.

Лето намерен дополнить линейку товаров Twentynine Palms серией парфюмов. В них будут использованы эвкалипт, мирра и японский ветивер. «Это только начало», — пообещал солист 30 Seconds to Mars.