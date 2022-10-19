Кусок свадебного торта принца Чарльза и Дианы Спенсер продадут на аукционе

Кусочек торта со свадьбы британского принца Чарльза (в данный момент носит титул короля Великобритании Карла III) и Дианы Спенсер продадут на аукционе. Об этом сообщил Daily Mail.

За лот просят 300 фунтов стерлингов (более 20 тыс. рублей). Покупатель получит вместе с фруктовым кондитерским изделием благодарственную записку, написанную от руки Чарльзом и Дианой. Ее стоимость оценивается в 150 фунтов.

Фрагмент торта со свадьбы, состоявщейся в 1981 году, сохранил один из сотрудников королевского двора — Найджел Рикеттс. Он служил французским полировщиком и получил десерт в подарок в оригинальной упаковке.

Предполагается, что Риккетсу достался кусочек из нижнего слоя пятиярусного торта. Риккетс хранил угощение до конца своей жизни. По какой причине мужчина не решился съесть лакомство, неизвестно.

Кусок торта будет передан новому владельцу в той самой коробочке, в которой его получил Риккетс. На контейнере изображена эмблема принца Чарльза, инициалы молодоженов C и D, а также надпись «Букингемский дворец, 29 июля 1981 года».

Специалисты утверждают, что за 41 год торт практически не испортился. Вероятно, этому поспособствовало большое количество алкоголя, которое использовалось для его приготовления.

Лот был частью одного из 23 официальных тортов, сделанных для свадьбы наследника британского престола. Основным свадебным тортом стал как раз слоеный фруктовый торт высотой в полтора метра, кусочек которого подарили Риккетсу.

В 2014 году в Лос-Анджелесе уже выставляли на аукцион фрагмент этого торта. Тогда кусочек десерта продали за 1375 долларов (990 фунтов стерлингов, или свыше 83 тыс. рублей).