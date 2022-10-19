В Джакарте при пожаре обрушился купол мечети Джами

В столице Индонезии произошел пожар в мечети Джами. В результате него обрушился большой купол здания. Об этом сообщило издание Jakarta Globe.

По информации местной полиции, в ходе инцидента никто не пострадал. Пожар возник во время работ по реновации постройки. Из‑за чего именно началось возгорание, пока неясно.

Правоохранительные органы в данный момент проводят расследование случившегося. В полиции заявили, что, согласно их данным, в мечети в момент возгорания работали четыре рабочих. Они уже допрошены.

Мечеть Джами расположена в комплексе зданий, которые принадлежат Исламскому центру Джакарты — аналитической организации, занимающейся изучением ислама. Об ущербе другим постройкам комплекса ничего не сообщалось.