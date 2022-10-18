Одна из крупнейших круизных компаний Royal Caribbean перестала обслуживать подсанкционные компании

Круизный холдинг Royal Caribbean Cruises закрыл бронирование для российских компаний, в отношении которых были введены санкции. Об сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу оператора.
При этом там отметили, что ограничения не распространяются на продажу круизов россиянам и на их поездки. «Изменения в модели бизнеса в России касаются лишь работы с партнерами — юридическими лицами в России», — отметили в Royal Caribbean. Там добавили, что торговым партнерам разрешено продолжать обслуживать действующие заказы.
Американо-норвежская компания входит в тройку крупнейших в мире и объединяет ряд брендов, среди которых Royal Caribbean International, Celebrity Cruises и Silversea Cruises. Всем ее подразделениям принадлежат более 50 лайнеров. Среди направлений круизов не только Карибское море, Багамские и Бермудские острова, но и Европа, США, Канада, страны Азии, Австралия, Новая Зеландия и Северная Африка.
Ранее, как сообщала Ассоциация туроператоров России, заявки от российских граждан перестала принимать компания Costa Cruises. Аналогичные шаги, но без официальных уведомлений предприняли Carnival Cruise Line, Princess Cruises, Holland America Line Cruises и еще ряд круизных операторов.