Одна из крупнейших круизных компаний Royal Caribbean перестала обслуживать подсанкционные компании

Круизный холдинг Royal Caribbean Cruises закрыл бронирование для российских компаний, в отношении которых были введены санкции. Об сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу оператора.

При этом там отметили, что ограничения не распространяются на продажу круизов россиянам и на их поездки. «Изменения в модели бизнеса в России касаются лишь работы с партнерами — юридическими лицами в России», — отметили в Royal Caribbean. Там добавили, что торговым партнерам разрешено продолжать обслуживать действующие заказы.

Американо-норвежская компания входит в тройку крупнейших в мире и объединяет ряд брендов, среди которых Royal Caribbean International, Celebrity Cruises и Silversea Cruises. Всем ее подразделениям принадлежат более 50 лайнеров. Среди направлений круизов не только Карибское море, Багамские и Бермудские острова, но и Европа, США, Канада, страны Азии, Австралия, Новая Зеландия и Северная Африка.