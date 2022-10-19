Netflix опубликовал трейлер документального сериала «Убийца Салли» о бодибилдерше, застрелившей мужа

Стриминговый сервис Netflix опубликовал трейлер документального сериала «Убийца Салли» о паре бодибилдеров, чей роман закончился убийством. Салли МакНил застрелила своего мужа Рея в День святого Валентина спустя 15 лет отношений.

В ролике демонстрируются кадры из полицейского участка и суда, а также фрагменты выступлений и тренировок пары МакНил. В 1980-х годах Салли и Рей были одними из самых известных культуристов Америки.

Документальный сериал выйдет на Netflix 2 ноября. В него войдут интервью друзей и детей МакНилов, а также самой Салли. Она расскажет, как выносила побои от мужа, зарабатывала для обеспечения его стероидами и защищала от Рея детей.

«Я помню, как мучительно это было: сидеть там и наблюдать за тем, как он прибегает к насилию в отношении моей сестры. И знать, что я буду следующим», — сказал в трейлере сын Рея и Салли.

Салли МакНил выстрелила в своего супруга Рея МакНила в феврале 1996 года. После этого она была осуждена за убийство и приговорена к 19 годам в тюрьме. Участники расследования по-прежнему думают, что женщина убила мужа намеренно.