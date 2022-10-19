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Месси основал инвестиционную компанию для поддержки стартапов в области спорта, СМИ и технологий
Юлия Онодэра
Сегодня в 20:45

Аргентинский футболист Лионель Месси, представляющий в настоящее время клуб «Пари Сен-Жермен», основал компанию Play Time. С ее помощью он намерен инвестировать в стартапы, связанные со спортом, СМИ и технологиями, сообщил Bloomberg.

Головной офис компании расположится в Сан-Франциско. Предполагается, что проекты, которые заинтересуют Месси, будут связаны с футболом. Одним из них станет портал Matchday.com.

«Я рад расширить наше присутствие в Кремниевой долине и взволнован тем, что Play Time будет сотрудничать со смелыми предпринимателями со всего мира», — заявил футболист.

Соучредитель Matchday.com Размиг Овагимян, также известный как партнер венчурной компании Graph Ventures, станет руководителем Play Time. Основатель инвестиционного банка Code Advisors LLC Майкл Маркес выступит спецсоветником.

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