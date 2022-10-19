В сети появился трейлер комедии «Люди, которых мы ненавидим на свадьбе»

В сети появился трейлер комедии «Люди, которых мы ненавидим на свадьбе», которую сняла режиссер Клэр Сканлон («В лучшем мире», «Подстава»). Его опубликовали на ютьюб-канале Rotten Tomatoes Trailers.

Фильм выйдет на стриминговом сервисе Prime Video 18 ноября. Он раcскажет о свадьбе, которая пошла не по плану и закончилась в полицейском участке из‑за ссор между членами одной семьи.

Главные роли в картине исполнили Эллисон Дженни, Бен Платт и Кристен Бэлл. Они сыграли невесту Элоиз, а также ее единоутробных сестру и брата Элис и Пола, с которыми она никогда не была близка.

Помимо них, в комедии снялись Дастин Миллиган, Айзек Де Банколе, Каран Сони, Тони Голдуин, Джорма Такконе, Джулиан Овенден и Джон Макмиллан.

В основу фильм лег роман Гранта Гриндера, вышедший в 2017 году. Сценарий киноадаптации написали Лиззи Молино-Лоджелин и Венди Молин. Продюсерами экранизации выступили Эшли Фокс и Марго Хэнд.