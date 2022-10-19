В Тюменской области мобилизованным перечислили выплаты в 759 рублей

В Тюменской области призванным в ходе частичной мобилизации мужчинам перечислили выплаты в 759 рублей. Об этом рассказало издание «Подъем» со ссылкой на супругу одного из мобилизованных.

Любовь Звягина сообщила, что ее мужу, а также его сослуживцам пришли СМС-сообщения о поступлении денег. В этот момент военнослужащие отправлялись в Крым на поезде.

«Сказал, что практически всем пришла такая сумма, а кому‑то вообще ничего. Все там в шоке, все переживают за свои семьи, потому что у многих дети, кредиты, ипотеки», — сказала женщина.

Звягина обратилась за разъяснениями в районный и областной военкоматы. По ее словам, в учреждениях ей так и не объяснили странные суммы переводов. Теперь супруга призывника намерена обратиться в Минобороны, к губернатору и президенту.

«Сначала им сказали, что выплатят подъемные в размере 200 тыс., когда он еще был на полигоне в Тюмени, а через пару дней сказали, что на усмотрение правительства области», — добавила она.