В 2022 году в российскую розницу пришли только пять иностранных брендов

Консалтинговая компания NF Group (ранее — Knight Frank Russia) сообщила, по итогам девяти месяцев 2022 года на российский розничный рынок вышли только пять международных брендов. Результаты исследования есть в распоряжении «Афиши Daily».

Среди марок, которые открыли магазины, — американский парфюмерный бренд Vilhelm Parfumerie (розничная точка в Москве), китайские спортивные бренды Li-Ning (в Краснодаре) и Anta Sports (в Чите) и турецкая марка одежды Perspective (пять магазинов в торговых центрах России). Также в списке — сеть кофеен Coffee Boom, которую NF Group называет лидером в Казахстане и Узбекистане. Ее точка открылась в Москве.

Показатели по числу новых игроков с начала 2022 года оказались более чем вдвое ниже по сравнению аналогичными периодами двух прошлых лет: за первые три квартала 2020 и 2021 годов на российском рынке появлялось по 11 новых иностранных ретейлеров.

Переговоры о расширении присутствия в России ведут турецкие производители одежды adL, Mudo, LTB, Twist и Ipekyol. Выход на российский рынок обсуждают розничные компании из Казахстана, Беларуси и Италии, говорят в NF Group, но не приводят подробностей. Также в ближайшее время планируется открытие магазина армянского бренда Alex YVN, который должен занять бывшее помещение Oysho в ТРЦ «Афимолл».

До конца 2022 года на российский рынок планируют выйти турецкие сети общественного питания. Это фастфуд-проекты Chitir Chicken и Yesen Burger, ресторан Little Kitchen и сеть кофеен Arabica.