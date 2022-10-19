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Little Big выпустили клип «Rave Religion»
Семён Гудошников
Сегодня в 17:16

Российская группа Little Big выпустила клип на фрагмент песни «Rave Religion». Ее полная версия попала на альбом немецкого рэпера FiNCH 2020 года. Little Big экранизировали свой куплет и припев оттуда.

Ролик длится 1 минуту и 18 секунд. В нем героиня вокалистки Софьи Таюрской в подвенечной фате восстает из гроба и исповедуется Ильичу в образе святого отца. Тот же с церковной кафедры проповедует «религию рейва». В конце герои женятся.

24 июня Little Big опубликовали антивоенный клип на песню «Generation Cancellation». В описании к видео артисты призвали остановить военные действия на территории Украины. Участники коллектива сообщили, что теперь живут и работают в Лос-Анджелесе.

В июле они отменили российский тур «в силу текущих обстоятельств». Теперь более десятка концертов Little Big пройдут с 30 октября по 21 ноября на Кипре, в Германии, Чехии, Израиле, Польше Казахстане и Швейцарии.

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