Little Big выпустили клип «Rave Religion»

Российская группа Little Big выпустила клип на фрагмент песни «Rave Religion». Ее полная версия попала на альбом немецкого рэпера FiNCH 2020 года. Little Big экранизировали свой куплет и припев оттуда.

Ролик длится 1 минуту и 18 секунд. В нем героиня вокалистки Софьи Таюрской в подвенечной фате восстает из гроба и исповедуется Ильичу в образе святого отца. Тот же с церковной кафедры проповедует «религию рейва». В конце герои женятся.

24 июня Little Big опубликовали антивоенный клип на песню «Generation Cancellation». В описании к видео артисты призвали остановить военные действия на территории Украины. Участники коллектива сообщили, что теперь живут и работают в Лос-Анджелесе.

В июле они отменили российский тур «в силу текущих обстоятельств». Теперь более десятка концертов Little Big пройдут с 30 октября по 21 ноября на Кипре, в Германии, Чехии, Израиле, Польше Казахстане и Швейцарии.