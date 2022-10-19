В присоединенной Херсонской области власть перейдет к военным на время военного положения

На период военного положения в присоединенной к России Херсонской области власть перейдет к военным. Об этом «Интерфаксу» заявил врио губернатора региона Владимир Сальдо, ссылаясь на закон.

Сальдо не видит необходимости в изменении времени действия комендантского часа, но допустил это. «День уменьшается, ночь увеличивается. Очевидно, какая‑то сдвижка будет, но пока такой особой надобности нет», — сказал он.

По его словам, «уже практически весь аппарат военно-гражданской администрации» переведен на левый берег Днепра и будет работать там. При этом коммунальные службы Херсона на правом берегу продолжают работать в обычном режиме.

Ранее власти Херсонской области призывали жителей выехать в другие регионы России по причине «зачистки территорий» от украинских военных.

19 октября власти Херсонской области сообщили о наступлении ВСУ, которое отразили российские военные.

В этот же день российский президент Владимир Путин подписал указ о введении военного положения на присоединенных территориях Украины — в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях.