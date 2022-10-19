«Бьютифул» с Хавьером Бардемом выйдет в повторный прокат в России — на испанском языке

В повторный прокат в России выйдет фильм «Бьютифул» мексиканского режиссера Алехандро Гонсалеса Иньярриту, главную роль в котором сыграл испанский актер Хавьер Бардем. Ленту покажут на испанском языке с русскими субтитрами, рассказали «Афише Daily» в компаниях «Вольга» и «Иноекино».

«Бьютифул» — меланхоличная поэма об искуплении, вине и смирении человека, несущего на плечах неподъемный груз ответственности и оказавшегося перед лицом смерти. Действие фильма происходит в Барселоне, но Иньярриту показывает знаменитый город с изнанки, устремляя свой взгляд на трущобы и их обитателей из разных уголков света.

Актерскую работу Хавьера Бардема отметили призом на Каннском кинофестивале и номинацией на премию «Оскар». Его персонаж Уксбаль зарабатывает тем, что помогает найти работу нелегальным мигрантам, а еще как медиум может передавать послания от умерших. Он одинокий отец двоих маленьких детей. И однажды у него обнаруживают последнюю стадию рака.

Испано-мексиканский «Бьютифул», вышедший в 2010 году, вновь появится в российском прокате 27 октября. Купить билеты можно здесь.