Россия заняла 10-ю строчку в рейтинге стран по количеству людей, владеющих состоянием свыше 100 млн долларов. Об этом сообщает Forbes со ссылкой на исследование консалтинговой компании Henley & Partners и аналитической компании New World Wealth.

Исследователи используют в отношении таких людей термин «центимиллионеры» и называют их сверхбогатыми. Они отмечают, что в конце 1990-х сверхбогатыми было принято считать владельцев активов на сумму от 30 млн долларов, однако критерии были пересмотрены из‑за роста цен на активы.

Всего в мире насчитывается 25 490 центимиллионеров, указано в отчете. По большей части это владельцы технологических и транснациональных компаний, финансисты и наследники состояний.

Первая десятка стран по числу сверхбогатых людей выглядит так:

ㅤСША — 9730; Китай — 2021; Индия — 1132; Великобритания — 968; Германия — 966; Швейцария — 808; Япония — 765; Канада — 541; Австралия — 463; Россия — 435.