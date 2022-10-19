Реклама
Новости
Исследование: в России живут 435 центимиллионеров — их состояние превышает 100 млн долларов
Денис Ламехов
Сегодня в 15:13

Россия заняла 10-ю строчку в рейтинге стран по количеству людей, владеющих состоянием свыше 100 млн долларов. Об этом сообщает Forbes со ссылкой на исследование консалтинговой компании Henley & Partners и аналитической компании New World Wealth.

Исследователи используют в отношении таких людей термин «центимиллионеры» и называют их сверхбогатыми. Они отмечают, что в конце 1990-х сверхбогатыми было принято считать владельцев активов на сумму от 30 млн долларов, однако критерии были пересмотрены из‑за роста цен на активы.

Всего в мире насчитывается 25 490 центимиллионеров, указано в отчете. По большей части это владельцы технологических и транснациональных компаний, финансисты и наследники состояний.

Первая десятка стран по числу сверхбогатых людей выглядит так:

  1. ㅤСША — 9730;
  2. Китай — 2021;
  3. Индия — 1132;
  4. Великобритания — 968;
  5. Германия — 966;
  6. Швейцария — 808;
  7. Япония — 765;
  8. Канада — 541;
  9. Австралия — 463;
  10. Россия — 435.

За последние 20 лет количество сверхбогатых людей увеличилось более чем на 100%, указывают исследователи. Они прогнозируют, что в ближайшие 10 лет наибольший темп прироста числа центимиллионеров будет отмечен в странах Азии и Африки. Так, в Азии за десятилетие их число станет на 57% больше, чем в Европе и США.

расскажите друзьям
Читайте также
События недели на afisha.ru
Рекомендации партнеров
Афиша Daily
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2022 ООО «Компания Афиша»
Пользовательское соглашение