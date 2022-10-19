Россия заняла 10-ю строчку в рейтинге стран по количеству людей, владеющих состоянием свыше 100 млн долларов. Об этом сообщает Forbes со ссылкой на исследование консалтинговой компании Henley & Partners и аналитической компании New World Wealth.
Исследователи используют в отношении таких людей термин «центимиллионеры» и называют их сверхбогатыми. Они отмечают, что в конце 1990-х сверхбогатыми было принято считать владельцев активов на сумму от 30 млн долларов, однако критерии были пересмотрены из‑за роста цен на активы.
Всего в мире насчитывается 25 490 центимиллионеров, указано в отчете. По большей части это владельцы технологических и транснациональных компаний, финансисты и наследники состояний.
Первая десятка стран по числу сверхбогатых людей выглядит так:
- ㅤСША — 9730;
- Китай — 2021;
- Индия — 1132;
- Великобритания — 968;
- Германия — 966;
- Швейцария — 808;
- Япония — 765;
- Канада — 541;
- Австралия — 463;
- Россия — 435.
За последние 20 лет количество сверхбогатых людей увеличилось более чем на 100%, указывают исследователи. Они прогнозируют, что в ближайшие 10 лет наибольший темп прироста числа центимиллионеров будет отмечен в странах Азии и Африки. Так, в Азии за десятилетие их число станет на 57% больше, чем в Европе и США.