Стереополина презентует мини-альбом «Гости без будущего» в московском клубе «16 тонн»

26 октября Стереополина выступит с концертом в московском клубе «16 тонн». Российская инди-исполнительница презентует мини-альбом «Гости без будущего» и споет свои старые хиты. Билеты можно купить здесь.

По словам Карины Абдулкаюмовой (настоящее имя артистки), концерт пройдет в необычном формате: релиз «Гостей без будущего» пришлось перенести на 11 ноября, поэтому в «16 тоннах» получится «предпрезентация для самых настоящих фанатов». Певица не исключает, что, если ей понравится, предпрослушивания новых материалов будут проводиться постоянно.

«В этом EP я постаралась вернуться к своему классическому звучанию, отдавая предпочтение синтам. С особой любовью отношусь в этом EP к фиту с Лехой Никоновым и к каверу на [группу] „Банду четырех“. Также я решила порадовать своих слушателей исполнением фитов на этом концерте, которые ни разу еще не исполнялись», — поделилась она.

Стереополина выпускает музыку в жанре sovietwave. Ее дебютный альбом «Сумеречная зона» вышел в 2018 году, после этого свет увидели пластинки «Институт культуры и отдыха», «Unstrumental» и «Суперлуние». Последнюю «Афиша Daily» включила в список лучших поп-альбомов 2021 года.