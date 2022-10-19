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Стереополина презентует мини-альбом «Гости без будущего» в московском клубе «16 тонн»
Рустам Абдуллин
Сегодня в 14:58

26 октября Стереополина выступит с концертом в московском клубе «16 тонн». Российская инди-исполнительница презентует мини-альбом «Гости без будущего» и споет свои старые хиты. Билеты можно купить здесь.

По словам Карины Абдулкаюмовой (настоящее имя артистки), концерт пройдет в необычном формате: релиз «Гостей без будущего» пришлось перенести на 11 ноября, поэтому в «16 тоннах» получится «предпрезентация для самых настоящих фанатов». Певица не исключает, что, если ей понравится, предпрослушивания новых материалов будут проводиться постоянно.

«В этом EP я постаралась вернуться к своему классическому звучанию, отдавая предпочтение синтам. С особой любовью отношусь в этом EP к фиту с Лехой Никоновым и к каверу на [группу] „Банду четырех“. Также я решила порадовать своих слушателей исполнением фитов на этом концерте, которые ни разу еще не исполнялись», — поделилась она.

Стереополина выпускает музыку в жанре sovietwave. Ее дебютный альбом «Сумеречная зона» вышел в 2018 году, после этого свет увидели пластинки «Институт культуры и отдыха», «Unstrumental» и «Суперлуние». Последнюю «Афиша Daily» включила в список лучших поп-альбомов 2021 года.

В январе этого года Абдулкаюмова показала клип на песню «Солнечный мальчик». Его режиссером выступил Арсений Кузнецов, автор первого клипа артистки «Последнее свидание».

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