СМИ: иранскую школьницу забили до смерти в классе за отказ петь гимн в честь верховного лидера

16-летняя школьница Асра Панахи была убита иранскими службами безопасности после того, как отказалась петь гимн, восхваляющий верховного лидера Ирана аятоллу Хаменеи. Об этом пишет The Guardian со ссылкой на Координационный совет иранских ассоциаций учителей.

По его данным, 13 октября силовики ворвались в среднюю школу для девочек «Шахед» в Ардебиле и потребовали от школьниц спеть проправительственную песню. Когда они отказались, силы безопасности избили учениц, в результате чего несколько девочек были госпитализированы, другие — арестованы. Сообщается, что Панахи скончалась в пятницу, 14 октября, в больнице от полученных травм.

Официальные лица Ирана отрицали, что ответственность за гибель девочки несут силы безопасности. После того как смерть школьницы вызвала возмущение по всей стране, мужчина, который назвался ее дядей, заявил на госканалах, что Панахи скончалась от врожденного порока сердца.

Иранские силовики провели на прошлой неделе серию рейдов по школам в ответ на акции протеста, вспыхнувшие в учебных заведениях по всей стране. Под камеру школьницы снимали хиджабы и размахивали ими, показывали неприличные знаки фотографиям верховных лидеров Ирана и выкрикивали антирежимные лозунги. Ролики с акциями стали вирусными в интернете.

Профсоюз учителей Ирана осудил «жестокие и бесчеловечные» рейды силовиков, а также призвал к отставке министра образования Юсефа Нури.

Протесты в Иране начались 16 сентября после смерти 22-летней Махсы Амини. Девушка скончалась после того, как полицейские задержали ее за отсутствие хиджаба. Акции охватили более 100 городов и 30 провинций. В ходе столкновений с правоохранителями, по данным правозащитников, погибло более 200 человек. Государственные СМИ признают гибель 41 человека, включая 5 полицейских.