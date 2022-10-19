Производство iPhone 14 Plus сократят спустя две недели после старта продаж: спрос оказался низким

Apple решила сократить производство iPhone 14 Plus из‑за низкого спроса, пишет The Information со ссылкой на источники среди поставщиков. Американская компания попросила по крайней мере одного китайского производителя немедленно перестать делать компоненты.

Еще два поставщика в Китае, которые работают с деталями и собирают их в более крупные компоненты, сокращают свое производство на 70 и 90%, добавил собеседник издания.

Отдел по закупкам Apple пересматривает спрос на продукт, который компания позиционирует как более дешевую альтернативу моделям iPhone Pro. iPhone 14 Plus с большим экраном стоит 899 долларов, а более функциональный и мощный iPhone 14 Pro — 999. Покупатели делают предпочтения в пользу второго.

Apple представила линейку новых iPhone, в том числе модель 14 Plus, 7 сентября, а в продаже смартфон появился 7 октября. Разница между iPhone 14 и iPhone 14 Plus, помимо прочего, заключается в диагонали экрана — 6,1 и 6,7.