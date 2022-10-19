Apple представила новое поколение планшетов iPad

Apple представила линейку планшетов iPad и iPad Pro 10 поколения. Продажи устройств начнутся в конце октября.

Обычный iPad получил 10,9-дюймовый дисплей с более тонкой рамкой, 12-мегапиксельную фронтальную камеру с ультра-широким углом охвата и процессор A14 Bionic — такой же, как в iPhone 12 и оригинальном iPad Air (он на 20% быстрее, чем чип в предыдущем поколении iPad).

В отличие от планшетов прошлой линейки обновленный iPad обзавелся стандартным портом USB-C (раньше вместо него был фирменный Lightning), лишился разъема для проводных наушников и кнопки Home, сканер отпечатка пальцев с которой переместился на кнопку питания. Цены на гаджет в США стартуют с 449 долларов.

iPad Pro получил новый чипсет M2, значительно улучшающий процессы обработки графики и информации, а также увеличил общую скорость работы устройства на 15%, по заверениям Apple. Дисплей планшета обновили и теперь он четко распознает движение стилуса на высоте до 12 миллиметров от поверхности экрана.

Новый iPad Pro будет выпускаться с экранами двух размеров — 11 и 12,9 дюйма. Цена на гаджет в США начинается от 799 долларов.

Также Apple представила новую версию приставки Apple TV 4K. Она будет продаваться по цене от 129 долларов.