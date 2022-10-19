Netflix увеличил число подписчиков на 2,4 млн. С начала года аудитория стриминга падала

Прирост числа новых подписчиков Netflix в третьем квартале этого года составил 2,4 млн, хотя руководство стриминга рассчитывало только на 1 млн, следует из отчета. В предыдущие два квартала пользователей становилось меньше на 200 000 и даже 970 000.

Наименьшее количество новых подписчиков — в США и Канаде, а наибольшее — в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Общий рост числа пользователей год к году составил 4,5%, до 223,1 млн.

Однако эти показатели все еще далеки от предыдущих периодов: в третьем квартале прошлого года приток новых подписчиков составил 4,4 млн. На следующий квартал Netflix рассчитывает на 4,5 млн, хотя в конце прошлого года подписку купили сразу 8,3 млн пользователей. 3 ноября сервис запустит новый вариант подписки Basic with Ads, который будет более дешевым по сравнению с аналогами за счет внедрения рекламы, но краткосрочного эффекта от нововведения там не ждут.

В прошлогоднем третьем квартале Netflix заработал 7,5 млрд долларов, в нынешнем — 7,9 млрд. На следующий квартал стриминг прогнозирует 7,8 млрд долларов выручки — это лишь на 1% меньше показателей аналогичного периода 2021 года. Отсутствие динамики руководство объясняет укреплением доллара к другим валютам, в то время как 60% поступлений сервис получает из‑за пределов США.

Операционная прибыль Netflix составила 1,5 млрд долларов против 1,8 млрд годом ранее, чистая прибыль — 1,4 млрд против 1,5 млрд. В конце года компания ожидает традиционное снижение по двум показателям: прогнозируются 330 млн долларов операционной и 163 млн чистой прибыли.

Накануне Netflix объявил о запуске функции передачи профиля, которая позволит разделить общий аккаунт и перейти на новую учетную запись без перенастроек. Стриминг давно борется с использованием одного аккаунта сразу несколькими людьми, поэтому теперь его управленцы надеются, что это побудит халявщиков завести свой профиль и платить за контент.