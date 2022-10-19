Миллиардер Билл Экман вслед за Маском предложил мирный план для Украины

Основатель хедж-фонда Pershing Square Билл Экман, состояние которого Forbes оценивает в 3,2 млрд долларов, предложил в твиттере свой мирный план для Украины.

Как и в случае с Маском, план миллиардера предполагает уступки Кремлю — по мнению Экмана, Россия должна оставить Крым за собой, а перемирие должно быть заключено в границах на 23 февраля.

«Крым был частью России до 1954 года и в основном состоял из этнических русских. И, видимо, поэтому мир мало что сделал, когда Россия аннексировала его еще в 2014 году», — написал он.

Финансист считает, что, если восстановить статус-кво, существовавший до 24 февраля, Россия не получит вознаграждения, а Украина сможет немедленно приступить к восстановлению при поддержке Запада.

Также Экман намекнул, что Киеву стоит сохранить внеблоковый статус: «Украина доказала, что может защитить себя без НАТО». «Я не вижу более реального пути к миру. Приветствую ваши альтернативные идеи, критику и обратную связь», — заключил миллиардер.

Пользователи твиттера раскритиковали план Экмана. Они выступили против передачи Крыма Москве и напомнили, что Аляска тоже когда‑то была частью Российского государства.

В начале октября Маск предложил свой план урегулирования конфликта. По его мнению, в занятых российскими войсками регионах должны повторно пройти референдумы под наблюдением ООН, Крым должен остаться российским, «как это было с 1783 года», Москва и Киев обязаны гарантировать водоснабжение Крыма, а Украина — остаться «нейтральной страной».

Пользователи раскритиковали план Маска, экс-посол Украины в Германии Андрей Мельник написал «Fuck off», а в Одессе сняли фото предпринимателя с билбордов, на которых изображены знаменитости, поддержавшие Украину.