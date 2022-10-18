В России разработали аналог препарата «Золгенсма» для лечения СМА

В России разработали аналог препарата «Золгенсма» для лечения спинальной мышечной атрофии. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на директора Федерального центра мозга и нейротехнологий ФМБА Всеволода Белоусова.

Он заявил, что ученые уже выпустили прототип лекарства. Препарат, как отметил Белоусов, «структурно практически биоаналог» «Золгенсмы». Теперь его необходимо протестировать.

«У нас есть препарат, другое дело, что нужны сейчас определенные уже межведомственные договоренности относительно того, каким образом этот препарат запускать в клинические исследования. Это зависеть будет от того, как мы этот препарат позиционируем», — сказал Белоусов.