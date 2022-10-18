В Госдуме не приняли законопроект об отсрочке для отцов с тремя и более детьми

Депутаты от «Единой России» отказались поддержать законопроект по отсрочке от мобилизации для отцов с тремя и более детьми, отцов детей инвалидов и единственных в семье сыновей/дочерей. В результате поправки не были приняты, сообщила в своем телеграм-канале председательница думского комитета по вопросам семьи, женщин и детей, член КПРФ и одна из авторов документа Нина Останина.

110 депутатов от КПРФ, ЛДПР, «Справедливой России» и «Новых людей» проголосовали за законопроект. Три парламентария от «Единой России» воздержались, остальные единороссы и вовсе не проголосовали.

Для принятия законопроекта в Госдуме необходимы не менее двух третей голосов от всего состава палаты парламента. То есть поддержать его должны 300 из 450 депутатов.

Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов считает законопроект излишним, поскольку есть приказ Генштаба и этого более, чем достаточно

«Однако свой закон мы не отозвали! Завтра он уходит в регионы на заключение региональных Законодательных собраний. Если депутаты из регионов дадут положительное заключение на закон — это уже будет означать его поддержку, и мы вынесем его на 1 чтение в Госдуму. Понятно, что время уйдет, хотели сегодня решить этот вопрос путем поправок, но сдаваться все равно не намерены!», — заявила Останина.

Согласно действующему законодательству, отсрочка от мобилизации полагается россиянам, имеющим на иждивении четырех и более детей в возрасте до 16 лет. В середине сентября несколько депутатов Госдумы заявили о некоем решении Минобороны распространить отсрочку и на отцов с тремя детьми. Однако, как отмечает «Фонтанка», юридической силы оно не имеет, а значит любой военком вправе отказать в отсрочке отцам троих детей.