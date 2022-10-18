Netflix опубликовал трейлер новых «Телепузиков»

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Стриминговый сервис Netflix опубликовал на ютьюб-канале Netflix Jr. трейлер нового сериала «Телепузики», который выйдет на платформе 14 ноября.

В шоу вновь появятся четыре любимых детьми героя — Тинки-Винки, Дипси, Ляля и По. Сценарий эпизодов напишет актер и продюсер Титусс Берджесс, известный по ситкому «Несгибаемая Кимми Шмидт». Он же выступит рассказчиком.

Главные роли в сериале исполнят Джереми Крэйг, Ник Келлингтон, Ребекка Хайленд и Рейчел Бейнар. Кроме того, в трейлере можно заметить, что в перевыпущенном шоу роль Солнышка сыграет другой ребенок.

Одним из соавторов новых «Телепузиков» стал автор оригинального проекта Эндрю Девенпорт. Также над проектом работают Кэтрин Уилльямс, Кейт Беннеттс, Мэдди Даррелл, Стивен ДеНюр, Билли МакКуин, Майкл Таунер, Стефани Беттс, Энн Лои и Джош Шерба.