Спектакли, стрит-арт-лаборатория и поэтический слэм: фестиваль «Территория. Kids» объявил программу

В Москве с 21 по 30 октября пройдет детский фестиваль современного искусства «Территория. Kids». Его программой с «Афишей Daily» поделился Фонд развития культуры и современного искусства «Территория».

В Концертном зале имени Чайковского Юлия Пересильд сыграет спектакль «Пеппи Длинныйчулок» в сопровождении оркестра Московской филармонии. Алиса Гребенщикова представит на сцене «Школы драматического искусства» интерактивный диафильм-сказку. А «Творческое объединение 9» презентует интерактивный спектакль-променад «Маленький принц».

Среди премьер, подготовленных командой фестиваля, — музыкальный перформанс «Сказки Акстер» Петра Дранги, который пройдет на малой сцене Театра Наций, и музыкально-драматические миниатюры, которые под руководством Дранги представят молодые актеры.

На фестивале также покажут спектакль-концерт «Хорошо, что я такой», созданный командой «Территории. Kids» с «Мастерской Брусникина» и театром «Практика». Актер и режиссер Андрей Гордин поставил его по детским стихотворениям и прозе российских авторов.

В Центре Вознесенского пройдет поэтический слэм. Популярный стихотворный батл для подростков 12–16 лет проведут известные российские поэты. Еще одним событием фестиваля станет Stand Up лаборатория для молодежи, где можно будет за несколько дней освоить практический курс популярного комедийного жанра.

Участниками «Территории. Kids» станут и крупные российские площадки современного искусства. ММОМА познакомит со своим выставочно-образовательным проектом — о том, как современное искусство и художественные практики помогают нам лучше узнать себя и других. Дом культуры «ГЭС-2» совместно с фестивалем проведет драматургическую лабораторию.

В музее «Гараж» состоится профориентационная программа «Мама, я творческий». Представители творческих профессий проведут лекции, мастер-классы и воркшопы для подростков старших классов, которые хотели бы связать свою жизнь с искусством. Спикерами станут российский музыкант Петр Дранга, художница-постановщица Мария Утробина, создатель независимого театра Александр Шумилин, архитектор выставок и куратор Анна Румянцева.

Впервые к проекту присоединились конкурс новой драматургии «Ремарка» и Центр современного искусства «Винзавод»: при их участии пройдет стрит-арт-лаборатория для детей и подростков.

Полную программу ищите на сайте фестиваля, а билеты на мероприятия — на «Афише».