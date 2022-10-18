Реклама
Новости
В Германии уволили главу ведомства по кибербезопасности. Его подозревают в связях со спецслужбами РФ
Юлия Онодэра
Сегодня в 18:57

Министерство внутренних дел Германии освободило от должности главу Федерального ведомства по безопасности информационной техники Арне Шенбома из‑за подозрений в связях с Россией. Об этом сообщил Der Spiegel.

Шенбом, как считают немецкие власти, был связан с российскими спецслужбами. До 2016 года он руководил учрежденной им общественной организацией «Совет по кибербезопасности Германии» — ее СМИ подозревают в контактах со спецслужбистами.

В 2020 году в состав этой организации вошла компания Protelion, которую считают дочерним подразделением российской Infotecs. Кроме того, президента Совета по кибербезопасности Ханс-Вильгельма Дюнна подозревают в подписании меморандума с бывшим высокопоставленным сотрудником спецслужб России.

По утверждению издания Handelsblatt, Дюнн подписал документ в сфере информационной безопасности в апреле 2019 года. Сам Дюнн эту информацию отрицает.

расскажите друзьям
Читайте также
События недели на afisha.ru
Рекомендации партнеров
Афиша Daily
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2022 ООО «Компания Афиша»
Пользовательское соглашение