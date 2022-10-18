В Германии уволили главу ведомства по кибербезопасности. Его подозревают в связях со спецслужбами РФ

Министерство внутренних дел Германии освободило от должности главу Федерального ведомства по безопасности информационной техники Арне Шенбома из‑за подозрений в связях с Россией. Об этом сообщил Der Spiegel.
Шенбом, как считают немецкие власти, был связан с российскими спецслужбами. До 2016 года он руководил учрежденной им общественной организацией «Совет по кибербезопасности Германии» — ее СМИ подозревают в контактах со спецслужбистами.
В 2020 году в состав этой организации вошла компания Protelion, которую считают дочерним подразделением российской Infotecs. Кроме того, президента Совета по кибербезопасности Ханс-Вильгельма Дюнна подозревают в подписании меморандума с бывшим высокопоставленным сотрудником спецслужб России.
По утверждению издания Handelsblatt, Дюнн подписал документ в сфере информационной безопасности в апреле 2019 года. Сам Дюнн эту информацию отрицает.