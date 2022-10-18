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Netflix запустил функцию передачи профиля. Она может пригодиться расстающимся парам
Рустам Абдуллин
Сегодня в 17:32

На Netflix появилась функция передачи профиля. Она поможет разделить общий аккаунт и перейти на новую учетную запись без перенастройки своего профиля, пишет TechChurch.

Функция предотвратит стирание личных данных, включая индивидуальные рекомендации, историю просмотров, список любимого контента и других настроек, которые не хотелось бы сбивать. Менеджер по продуктам и инновациям Netflix Тим Костин пояснил, что это пригодится тем, кто переезжает в другое место или заканчивает отношения.

Передача профиля поможет еще и Netflix. Стриминг давно борется с использованием одного аккаунта сразу несколькими людьми, поэтому теперь его управленцы надеются, что это побудит халявщиков завести свой профиль и платить за контент.

Netflix испытывает трудности с удержанием подписчиков и честным использованием. На сегодняшний день стриминг потерял почти миллион подписчиков и в поисках способа увеличить доход 3 ноября сервис запустит новый вариант подписки Basic with Ads, который будет более дешевым по сравнению с аналогами за счет внедрения рекламы.

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