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Программа «Архитекторы.рф» запустила бесплатный курс об интеграции искусства в пространство города
Денис Ламехов
Сегодня в 16:22

Программа «Архитекторы.рф» запустила бесплатный онлайн-курс «Искусство в городском пространстве: принципы интеграции паблик-арта». Об этом «Афише Daily» сообщили организаторы.

Курс рассказывает, что такое паблик-арт, как создавать объекты публичного искусства, в чем их польза для города и его жителей. В структуре курса 12 уроков — от объясняющих, как устроено публичное искусство, до тех, что рассказывают о разработке концепции и создании конечного продукта. В программе собраны примеры как удачных, так и неудачных проектов, отметили создатели.

Они добавили: «Паблик-арт — это всегда диалог между человеком и городской средой. Неважно, какой объект мы видим перед собой, „Большую глину № 4“ в центре Москвы или граффити на городской окраине: вне зависимости от масштаба и формата такие произведения помогают по-новому взглянуть на пространство, переосмыслить его и сблизиться с ним».

Подробности — на сайте проекта «Архитекторы.рф».

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